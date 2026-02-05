Човекот обвинет за обид за атентат врз Трамп во 2024 година осуден на доживотен затвор

Рајан Раут, обвинет за обид за атентат врз Доналд Трамп во 2024 година, вчера беше осуден на доживотен затвор.

59-годишниот Раут беше прогласен за виновен од порота во септември по пет точки од обвинението, вклучително и обид за убиство, откако се застапуваше сам на судењето. Судијката на американскиот окружен суд, Ајлин Канон, ја изрече казната во Форт Пирс, Флорида.

Обвинителите препорачаа доживотен затвор, а Раут побара од судијата назначен од Трамп да изрече 27-годишна казна.

Обвинителите во документ наведоа дека злосторствата на Раут „несомнено заслужуваат доживотен затвор“ бидејќи тој го планирал убиството со месеци, бил подготвен да убие секој што ќе му застане на патот и не покажал каење.

Раут негираше дека имал намера да го убие Трамп и рече дека е спремен да се подложи на психолошки третман во затвор. Раут посочи дека поротата била заведена во врска со фактите на случајот поради неговиот неуспех да обезбеди соодветна одбрана за време на судењето.

Тој беше прогласен за виновен по три точки за незаконско поседување огнено оружје и за попречување на федерален службеник за време на неговото апсење.

За време на судењето на Раут, агент на Тајната служба, кој помагал во обезбедувањето на Трамп на голф теренот, сведочеше дека го забележал Раут пред Трамп да му се приближи. Раут ја насочил пушката кон агентот, кој отворил оган, предизвикувајќи Раут да го испушти оружјето и да избега без да испука ниту еден истрел.

Раут носел шест мобилни телефони и користел лажни имиња за да го скрие својот идентитет, покажаа доказите од судењето, а обвинителите рекоа дека чекал, скриен во грмушки, речиси 10 часа на денот на обидот за атентат.

Тој се изјасни за невин по обвиненијата, но ги отпушти своите адвокати и одлучи да се застапува сам на судењето, и покрај тоа што немал формална правна обука.

Обвинителот Џон Шипли им рече на поротниците дека планот на Раут бил „внимателно изработен и сериозен“, додавајќи дека без интервенција на Тајната служба, „Доналд Трамп не би бил жив“.

Трамп го изрази своето задоволство од пресудата во објава на Truth Social, пишувајќи: „Ова беше злонамерен човек со лоши намери и го фатија“.