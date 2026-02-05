 Skip to main content
05.02.2026
Република Најнови вести
Четврток, 5 февруари 2026
Неделник
lmj10iZLfjs

Утре почнуваат Зимските олимписки игри: Се плашеа дека во Милано и Кортина нема да има снег, а сега се откажуваат трки поради обилни врнежи

Останати спортови

05.02.2026

Првиот тренинг во спуст за жени на Олимписките игри 2026 година во Кортина д’Ампецо е откажан, објави „Газета дело Спорт“.

Организаторите одлучиле да го откажат денешниот тренинг поради обилни снежни врнежи. 

-Со оглед на времето, мислам дека дефинитивно ќе има одложувања или промени во следните неколку дена. Сигурна сум дека времето ќе биде прекрасно на денот на натпреварувањето, забележа Алис Робинсон од Нов Зеланд. 

Тренинзите се закажани за 5, 6 и 7 февруари, а натпреварот треба да се одржи в сабота, 8 февруари

Поврзани вести

Останати спортови  | 07.11.2025
Свеченото затворање на ЗОИ 2026 ќе биде во Верона
﻿