Четворица астронаути се вратија на Земјата по пет месеци поминати во Вселената

Екипаж од двајца американски, еден руски и еден јапонски астронаут се врати на Земјата од Меѓународната вселенска станица. Слетувањето на капсулата „Драгон“ на компанијата „Спејс Икс“ успешно е извршено во близина на Калифорнија, покажуваат видеа емитувани од вселенската компанија.

Американките Ен Меклејн и Никол Ајерс, Русинот Кирил Песков и Јапонецот Такуја Ониши поминаа речиси пет месеци во вселената.

Со ова е завршена десеттата мисија за замена на екипажот на Меѓународната вселенска станица спроведена како дел од програмата за комерцијален екипаж на НАСА, создаден да ја наследи ерата на вселенските летала преку здружување со приватна вселенска агенција.

За време на престојот на Меѓународната вселенска станица, екипажот изврши бројни научни експерименти, проучувајќи го растот на растенијата или начинот на кој клетките реагираат на гравитацијата.