09.08.2025
Република Најнови вести
Сабота, 9 август 2025
Неделник
Две Американки, Русин и Јапонец

Четворица астронаути се вратија на Земјата по пет месеци поминати во Вселената

Свет

09.08.2025

nasa-on-unsplash

Екипаж од двајца американски, еден руски и еден јапонски астронаут се врати на Земјата од Меѓународната вселенска станица. Слетувањето на капсулата „Драгон“ на компанијата „Спејс Икс“ успешно е извршено во близина на Калифорнија, покажуваат видеа емитувани од вселенската компанија.

Американките Ен Меклејн и Никол Ајерс, Русинот Кирил Песков и Јапонецот Такуја Ониши поминаа речиси пет месеци во вселената.

nasa-on-unsplash

Со ова е завршена десеттата мисија за замена на екипажот на Меѓународната вселенска станица спроведена како дел од програмата за комерцијален екипаж на НАСА, создаден да ја наследи ерата на вселенските летала преку здружување со приватна вселенска агенција.

За време на престојот на Меѓународната вселенска станица, екипажот изврши бројни научни експерименти, проучувајќи го растот на растенијата или начинот на кој клетките реагираат на гравитацијата. 

