 Skip to main content
25.06.2026
Република Најнови вести
Четврток, 25 јуни 2026
Неделник

Бројот на потврдени загинати во земјотресите во Венецуела порасна на најмалку 164

Свет

25.06.2026

Принтскрин од видео

Бројот на загинати во синоќешните моќни земјотреси во Венецуела порасна на најмалку 164, објави претседателката Делси Родригес, додека се стравува дека има илјадници мртви.

Обемот на штетите и жртвите е нејасен и 12 часа по земјотресите со јачина од 7,2 и 7,5 степени според Рихтеровата скала, кои се случија околу 18 часот по локално време во рок од една минута. Ова се најсилните земјотреси во земјата од 1900 година, објави Американскиот геолошки институт, кој веднаш процени дека би можело да има илјадници загинати.

Родригес кажа дека најтешко погодена е областа Ла Гваира, северно од Каракас, каде што се урнале десетици станбени згради и хотел. Главниот аеродром во земјата е оштетен и затворен. Многумина Венецуелци биле дома, бидејќи среда беше државен празник во чест на битка од војната за независност против Шпанија.

Проценките на штетите се прелиминарни, а целосното влијание врз луѓето сè уште не е познато. Силните афтершокови претставуваат дополнителен ризик за погодените заедници и за тимовите што реагираат“, објави Црвен крст на Венецуела.

Министерот за внатрешни работи Диосдадо Кабељо ги повика луѓето да останат надвор бидејќи последователните потреси би можеле дополнително да ги оштетат објектите.

Родригес прогласи вонредна состојба и рече дека владата создава фонд од 200 милиони долари за реконструкција на болниците и домовите оштетени од земјотресите. Понуди за помош пристигнуваат од земји од целиот свет.

Поврзани вести

Свет  | 25.06.2026
По разорните земјотреси во Венецуела се пријавени над 9.400 исчезнати
Свет  | 25.06.2026
Два големи земјотреси во Венецуела, има многу жртви
Скопје  | 11.06.2026
Општина Карпош доделува по 100.000 денари за семејствата на загинатите на обиколницата