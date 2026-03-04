Бела куќа: Испраќањето американски трупи во Иран моментално не е дел од планот

Facebook/The White House

Белата куќа соопшти дека испраќањето американски трупи на иранска територија моментално не е дел од планот за тековната воена операција.

„Тоа не е дел од планот за оваа операција во моментов, но сигурно нема превентивно да ги исклучам воените опции во име на претседателот на Соединетите Американски Држави и врховниот командант, а ниту тој не е мудро да го стори тоа“, изјави портпаролката на Белата куќа, Каролин Ливит.

Изјавата доаѓа откако претседателот на Здружениот штаб, генерал Ден Кејн, претходно изјави дека САД ќе почнат да спроведуваат напади „сè подлабоко и подлабоко на иранска територија“.

Во исто време, американскиот министер за одбрана Пит Хегсет предупреди дека воените операции против Иран се уште се во рана фаза.

Ливит истакна дека САД имаат „повеќе од доволно“ оружје за водење долгорочна војна со Иран.

Таа изјави дека американската војска има капацитети не само успешно да ја спроведе операцијата „Епски гнев“, туку и дополнително да ја прошири воената кампања.

„САД имаат повеќе од доволно капацитети успешно да ја спроведат операцијата „Епски гнев“, но и да одат многу подалеку. Имаме залихи на оружје на места за кои многумина во светот дури и не знаат“, рече Ливит.

Раководителите на американските одбранбени компании треба да се состанат во Белата куќа во петок, додека администрацијата се обидува да го забрза производството на оружје.

Ливит рече дека Трамп ја критикувал одлуката на претходната администрација на Џо Бајден да испрати американско оружје во Украина „бесплатно“ за да помогне во војната против Русија, наместо да предупреди за моменталните проблеми со снабдувањето.

Ливит нагласи дека промената на режимот во Иран не е главната цел на војната што ја започна американскиот претседател Доналд Трамп, иако таков исход би бил добредојден. Таа посочи дека целите на операцијата биле јасно дефинирани на почетокот на воената кампања.

Како главни цели се наведени уништувањето на иранската морнарица, програмата за балистички ракети и нуклеарната програма, како и спречувањето на Иран да продолжи да ги поддржува сојузничките вооружени сили во регионот.

Елиминирањето на иранските лидери, рече таа, не е меѓу четирите главни цели на операцијата, иако таков развој би бил позитивен за САД.

„Секако дека не сакаме Иран да води нечесен терористички режим“, рече Ливит.

Таа додаде дека американскиот претседател и неговите најблиски советници веќе размислуваат каква би можела да биде улогата на САД во Иран по завршувањето на војната.

Таа нагласи дека моменталниот фокус на администрацијата е на „брзиот и ефикасен успех на операцијата“.

Белата куќа ги отфрли тврдењата дека САД планираат да ги вооружат курдските сили за да поттикнат востание во Иран.

Прашана од новинарите дали САД се одговорни за нападот врз основното училиште за девојчиња во Иран, во кој наводно загинаа повеќе од 170 луѓе, Ливит рече „не колку што знаеме“ и додаде дека случајот е под истрага.