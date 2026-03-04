 Skip to main content
Најдобрата посна оброк-салата која ќе ве држи сити со часови

Кујнски тефтер

04.03.2026

Постот не е невозможна мисија ако се храните со здрави намирници и правилно ги комбинирате

Состојки:


1,5 кг компир
600 г спанаќ
5-6 зелени делови од млад кромид


За преливот:

сок од 1 лимон
1/2 лажиче сол, бибер
2 лажици сенф
4-5 чешниња лук
100 мл масло

Приготвување:

  1. Сварете го компирот и тргнете го на страна.
  2. Сварете го спанаќот и исечкајте го ситно, па измешајте го со компирот.
  3. Исечкајте ги зелените делови од младиот кромид и измешајте го сето тоа.
  4. Во посебно чиниче измешајте сол, бибер, сенф, масло, лук и со тоа зачинете ги компирот и спанаќот.

