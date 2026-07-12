Анита Орбан: Унгарија нема да и испраќа оружје на Украина

Потпретседателката на унгарската влада и министерка за надворешни работи Анита Орбан изјави дека Унгарија нема да ја менува својата политика кон војната во Украина и оти нема да испрати оружје за Киев.

– Нашата политика по ова прашање останува непроменета. Унгарските гласачи ни дадоа мандат да не испраќаме оружје, туку да помагаме на други начини, со хуманитарна помош и санкции, истакна Орбан во интервју за италијанскиот весник „Кориере дела Сера“.

Таа нагласи дека едно од клучните прашања во унгарско-украинските односи е положбата на унгарското малцинство во украинскиот регион Закарпатија, нагласувајќи дека Будимпешта го поддржува пристапувањето на Украина во Европска Унија исклучиво врз основа на исполнување на критериумите.

– Ние го поддржуваме членството врз основа на заслуги, во согласност со методологијата за пристапување во ЕУ. Секоја земја мора да го следи истиот пат и да ги исполнува истите критериуми, што е прашање на кредибилитетот на ЕУ, посочи Орбан.

Таа се осврна и на односите со Русија, при тоа истакнувајќи оти Унгарија поради географската положба, големина и влијание останува важен фактор во Европа.

– Сакаме многу прагматичен однос со Москва, помеѓу суверени држави, наведе Орбан.

Додека за внатрешната политика, Орбан посочи дека по промената на власта, Унгарија е „повторно во Европа“. Таа ги отфрли критиките од опозицијата и организациите за човекови права за наводен притисок врз институциите и уставните измени, потенцирајќи оти владата „гради општество засновано на владеењето на правото преку владеењето на правото