Украина изврши нови напади врз логистички центри на „Вајлдберис“ во Русија, има повредени

Украина извршила нови напади врз логистички центри на „Вајлдберис“, најголемата руска компанија за онлајн-трговија (нешто како руски „Амазон“), при што се повредени неколку лица, пренесуваат светските агенции повикувајќи се на соопштение на директорката и коосновачка на компанијата, Татјана Ким.

Според Ким, погодени биле магацини на компанијата во Краснодар и Невиномиск, во Краснодарскиот и Ставрополскиот крај.

Таа преку „Телеграм“ соопшти дека компанијата, во соработка со надлежните служби, работи на отстранување на последиците од нападите.

Според последните достапни информации, во претходниот украински напад врз логистички центар на „Вајлдберис“, извршен ноќта кон саботата во Котовск, во Тамбовската област, загинаа осум вработени.(МИА)