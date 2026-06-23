Алармантно во Франција: Повеќе од половина земја во црвена тревога, училишта затворени

Франција ја доживеа својата најжешка ноќ од понеделникот до вторникот откако започнаа мерењата во 1947 година, соопшти националната метеоролошка агенција.

Националниот индикатор за температура – просек од мерењата од 30 станици низ цела Франција – достигна 21,6 Целзиусови степени, според прелиминарните бројки направени во вторник наутро. Претходниот рекорд беше 21,4 Целзиусови степени, поставен на 25 јули 2019 година.

Повеќе од половина земја е во црвена тревога поради екстремниот топлотен бран, училишта се затвораат, јавниот превоз се подготвува за прекини, а премиерот Себастијан Лекорни им наложи на министрите да ги ограничат патувањата, освен ако тие не се директно поврзани со справувањето со жештината.

Франција утрово се буди во една од најтешките топлотни кризи во последните години. По викенд со жртви, давења, здравствени интервенции и рекордни температури, земјата влегува во нов критичен ден. Метеоролозите предупредуваат дека температурите на повеќе места ќе се движат околу 40 степени, а во одредени делови може да достигнат и до 42 степени.

Црвената тревога не е обична метеоролошка препорака. Таа значи дека опасноста не се однесува само на постарите, хронично болните или децата, туку дека под ризик се сите, дури и здрави лица, особено ако работат надвор, патуваат, спортуваат или остануваат долго изложени на сонце.

Француските медиуми јавуваат дека училиштата се меѓу првите што ја почувствуваа кризата. Стотици, а според последните податоци и повеќе од илјада училишта и колеџи останаа затворени, додека илјадници други работат со скратени часови или изменет распоред. Причината е едноставна: многу училници не можат безбедно да издржат температури што се приближуваат до летен екстрем.

Здравствениот систем исто така е под притисок. Министерката за здравство Стефани Рист предупреди дека бројот на повици кон итните служби нагло расте и дека наредните денови ќе бидат „многу, многу жешки“. Посебно ранливи се изолираните лица, постарите граѓани, децата и луѓето со хронични заболувања.

Трагични случаи веќе ја потресоа земјата. Француските медиуми објавија дека две деца, на возраст од две и четири години, биле пронајдени мртви во автомобил во Карпантра, а истрагата ја разгледува жештината како можна причина. Паралелно, викендот донесе и повеќе смртни случаи при капење и давење, во период кога многумина бараат спас од високите температури во реки, езера и базени.

Токму затоа француските власти предупредуваат дека жештината не убива само директно. Опасни се и алкохолот, капењето на необезбедени места, физичкиот напор, патувањата без вода и оставањето деца или животни во автомобил. Во вакви услови, и кратко невнимание може да има трагични последици.

Премиерот Лекорни ќе претседава со нов меѓуресорски кризен состанок, а од министрите побарал да ги ограничат патувањата во четврток и петок, 25 и 26 јуни. Целта е локалните префектури и службите на терен да не се оптоваруваат со протоколарни посети во момент кога мора да се занимаваат со здравствена, сообраќајна и безбедносна криза.

Проблеми се очекуваат и во транспортот. Во регионот Ил де Франс, каде се наоѓа Париз, властите предупредуваат дека железничката мрежа може да трпи сериозни нарушувања, бидејќи пругите и инфраструктурата се под огромен притисок од екстремната топлина. На граѓаните им се препорачува да патуваат само ако навистина мораат и однапред да проверуваат дали нивниот воз сообраќа.

Овој топлотен бран се издвојува и по тоа што доаѓа рано во летото, во период на испити, фестивали, патувања и масовни јавни настани. Тоа ја прави ситуацијата уште почувствителна, бидејќи милиони луѓе истовремено се изложени на високи температури, метеж, транспортни проблеми и ризик од дехидратација.

Пораката за граѓаните е јасна: вода повеќе пати дневно, без излегување во најжешките часови, без спорт на отворено, без алкохол при голема жештина, со затворени прозорци и ролетни преку ден и задолжителна проверка на постари или изолирани блиски лица.

Франција не се соочува само со жежок ден, туку со цела недела во која жештината станува национален проблем. Затоа зборот алармантно не е претерување: кога училиштата се затвораат, министрите се стопираат, болниците се под притисок, а температурите соборуваат рекорди, топлотниот бран веќе не е временска прогноза – туку криза.