Аксиос: САД преку заземање на островот Харг, сакаат да го принудат Техеран да ја отвори Ормуската Теснина

Администрацијата на претседателот на Соединетите Американски Држави, Доналд Трамп, ја разгледува можноста за заземање или поморска блокада на иранскиот остров Харг со цел да го принуди Техеран повторно да ја отвори Ормуската Теснина, дознава денеска Аксиос од извори запознаени со плановите.

Како што наведуваат изворите, Трамп не може да го заврши конфликтот под свои услови додека Иран ја контролира пловидбата низ теснината, што во меѓувреме го поттикнува порастот на глобалните цени на енергенсите.

Островот Харг, кој се наоѓа на околу 24 километри од брегот на Иран, е клучен за нафтениот сектор на Иран бидејќи околу 90 проценти од извозот на сурова нафта се реализира преку него, но евентуалната операција за негово заземање би можела директно да ги изложи американските сили на напади.