Од 2 кг брашно направете 35 лепињи

ПОТРЕБНИ СОСТОЈКИ:

500 мл млако млеко

1 литар млака вода

70 мл масло

20 г свеж квасец

2 кг брашно

3 лажички сол

За премачкување:

1 полна лажица цврст јогурт или кисела павлака

1 жолчка од јајце

1/2 чајна чаша вода 50-60 мл (ако јогуртот е густ)

ПОСТАПКА:

1. Во поголем сад убаво измесете ги состојките потребни за тестото, ќе добиете меко и малку лепливо тесто, па оставете го да ферментира најмалку 2 часа.

2.Повторно премесете го ферментираното тесто и оставете го поклопено да ферментира уште 45 минути.

3.Потоа тестото истресете го на набрашнета површина, оставете да прими брашно колку што му е потребно без да го месите (со нежно валање со шпатулата), па поделете го на 35 еднакви парчиња.

4.Обликувајте топчиња и оставете ги покриени со крпа повторно да отстојат 20 минути. За тоа време загрејте ја рерната на 250°.

5.Почнувајќи од првото тесто што го направивте, ставете го на плехот и малку сплескајте го со лесно допирање одозгора, па премачкајте го со смесата со јогурт.

6.Ставете ги лепињите да се пече во претходно загреана рерна на 250° 10 минути.