Со паметен „зелен бран“ до помалку сообраќајни гужви

Со воведувањето на проектот „Безбеден град“, Скопје започнува суштинска реформа во управувањето со сообраќајот, најави градоначалникот Орце Ѓорѓиевски.

Наместо застарените модели, ќе се применуваат паметни и адаптивни технолошки решенија за подобра сообраќајна организација, вели тој во статус објавен на Фејсбук.

Според Ѓорѓиевски, новиот систем ќе воведе таканаречен „паметен зелен бран“, кој во реално време ќе го регулира протокот на возила, ќе ги намали метежите и ќе овозможи побезбедно и поефикасно движење низ градот, особено во централното подрачје.

Тој истакна дека Советот на Град Скопје во наредниот период треба да донесе низа одлуки поврзани со сообраќајната организација, со цел целосна имплементација на системот „Безбеден град“ и подобрување на секојдневниот сообраќај во главниот град.