 Skip to main content
22.01.2026
Република Најнови вести
Четврток, 22 јануари 2026
Неделник

Ново урбано јадро добива населбата Радишани, инвестиција обезбедена преку Министерството за транспорт

Скопје

22.01.2026

Ново урбано јадро со плоштад, парк и пешачка зона ќе добие населбата Радишани. За реализација ќе бидат одвоени 20.003.060 денари обезбедени преку Министерството за транспорт.

Проектот „Изградба на јавна површина со плоштад и пешачка патека“ во населбата Радишани, Општина Бутел, опфаќа уредување и трансформација на простор со површина поголема од 10.000 метри квадратни во современ, функционален и зелено уреден јавен простор. Со реализацијата на проектот се создава ново урбано јадро кое ги обединува функциите на плоштад, парк и пешачка зона, наменето за секојдневно користење од сите генерации, објави премиерот Христијан Мицкоски на Фејсбук.

Во рамки на проектот, како што посочува, е предвидено поплочување на јавните површини со квалитетни материјали, изградба на пешачки патеки, хортикултурно уредување со зелени површини, како и поставување урбана опрема, осветлување и содржини за одмор, рекреација и социјална интеракција.

Поврзани вести

Македонија  | 21.01.2026
Мицкоски: Над 100 милиони евра инвестиција на третиот мобилен оператор
Македонија  | 21.01.2026
Мицкоски: Проект „Енергетска ефикасност во средните училишта со промена на начинот на греење“ во Кичево за поквалитетни услови за настава
Македонија  | 20.01.2026
Мицкоски од Давос: Во наредните години за два ипол пат ќе порасне потреба од електрична енергија, Македонија нема да биде нем набљудувач на тие процеси
﻿