Митески: Во Аеродром првпат градиме основно училиште, градинка и спортска сала истовремено

Во изминатиот период, како општина сработивме многу проекти, особено во развој на инфраструктурата и за прв пат во исто време во Аеродром во еден период градиме и основно училиште, детска градинка и спортска сала. Нешто што претходно не се случило во општина Аеродром, вели актуелниот градоначалник и кандидат на ВМРО-ДПМНЕ за Општина Аеродром, Дејан Митески.

Морам да напомнам во претходниот мандат, три години имавме централна власт од СДСМ, којашто ни беше апсолутен кочничар во реализација на голем број на проекти и четири години власт на Данела Арсовска во Градот Скопје, од каде добивме нула поддршка во реализација на клучни инфраструктурни проекти кои се во надлежност на градот, рече Митески во гостување во Дневникот на телевизија Сител.

Митески потенцираше дека и покрај овие блокади и несоработка, изминатиот период интензивно се работеше и почнаа да се реализираат многу инфраструктурни проекти, а многу и се завршија.

Тој се осврна и за состојбата со која се соочува градот Скопје која ја предизвика Комунална хигиена со насобирањето на сметот.