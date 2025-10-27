Митески: Го исчистивме целото ѓубре и во Дрисла депониравме 600 тони отпад

На телевизија Канал 5 во емисијата „Само Вистина“ гостуваше кандидатот за градоначалник за општина „Аеродром“ од редовите на ВМРО-ДПМНЕ, Дејан Митески, кој на самиот почеток дискутираше за актуелната тема денес, односно за приведувањето на директорот на Комунална хигиена како и раководителот во претпријатието, заради непостапувањето со ѓубрето во Скопје.

Митески истакна дека општина Аеродром со помош на околните општини во Скопје, успеала да го собере целиот отпад во Аеродром, и дека повеќе од 600 тони отпад биле депонирани во Дрисла.

Денес она што го гледаме како исход на кривичната пријава којашто е поднесена токму од страна на општина Аеродром, и од мене како градоначалник против одговорните лица во Комунална хигиена Скопје, само ја потврдува тезата којашто ја говоревме во изминатиот период, дека ние како граѓани плаќаме во Комунална хигиена меѓутоа не ја добиваме услугата којашто треба да ја испорача. Во текот на изминатава недела како општина со помош на околните општини од градот Скопје, Илинден, Зелениково, Сопиште, Петровец, успеавме да го собереме целиот отпад којшто се наоѓаше покрај контејнерите, повеќе од 600 тони отпад депониравме во депонијата Дрисла“, рече Митески.

Тој објасни дека општина Аеродром ангажирала соодветна механизација од околните општини, со цел сметот да не остане на улиците, како резултат на непостапувањето и нефункционирањето на Комунална хигиена.

Моравме интервентно да преземеме чекор да го исчистиме оној отпад којшто се создаде а не беше собран повеќе од 10 дена од страна на Комунална хигиена. Во изминатиот период ние ангажиравме механизација од околни градови, поради нефункционирањето на Комунална хигиена, се со цел да не го оставиме сметот на улиците, туку да го собереме. Ова е последица на непостапувањето на јавното претпријатие, и како општина и како институција нема да дозволиме да останеме нем сведок на она што се случува, прв бев што поднесов кривична пријава по која денеска постапува обвинителството“, објасни Митески.

Тој посочи дека поради неизвршувањето на обврските од страна на претпријатието, општината нашла соодветни алтернативни начини за решавање на проблемот со отпадот.

Ако оној чиј примарна цел тоа да го врши, оној на којшто му плаќаме сите ние, не го врши, тогаш ние мора да се снаоѓаме со алтернативни начини. Меѓутоа мора да знаеме дека тоа општината ја чини дополнителни пари, едно собирање отпад во изминативе денови и депонирање во Дрисла, кошташе повеќе од 50 илјади евра дневно, тоа се пари коишто наместо да бидат наменети за потреби на граѓаните, ние ги трошевме за собирање на отпад, работа за којашто Комунална хигиена Скопје наплаќа“, рече Митески.

На крај Митески се осврна на темата за вториот круг на локалните избори и посочи дека СДС станува трета партија, и дека граѓаните ќе ја дадат поддршката за ВМРО-ДПМНЕ.