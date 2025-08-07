Лукровски: Планираме проект со кој би го разиграле кејот на Вардар, со локали и спортски терени за рекреација на младите

ВМРО ДПМНЕ

Во утринската емисија „Здраво Македонијо“, на Канал 5 телевизија, гостуваше кандидатот за градоначалник на општина Карпош од редовите на ВМРО-ДПМНЕ, Сотир Лукровски, кој ја претстави својата визија за општината, решавање на сите затекнати проблеми, како што се хигиената, паркингот и посочи дека се надева на препознавање од страна на граѓаните на човек кој е од доверба и нуди транспарентно работење и отворена комуникација со граѓаните, информира во соопштение ВМРО-ДПМНЕ што МИА го пренесува интегрално.

Деновиве сме во постојана комуникација со граѓаните, направивме анализи во претстојниот период, нудиме пред се разговор, нудиме транспарентност, нудиме решенија, доаѓам од реален сектор имам големо искуство од реалниот сектор, имам голем круг на пријатели познавања од доста сфери, се надевам дека ќе препознаат граѓаните човек кому ќе ја дадат довербата за општината, а она што е на моја девиза е работата“, рече Лукровски.

Кандидатот за градоначалник Лукровски, истакна дека паркингот, сметот и бучавата се проблеми во општина Карпош кои ќе се решаваат, со тоа што ќе се направи ревизија на се она што е затекнато.

Од она што ни се покажа од анкетите во топ пет шест проблеми , без разлика на која урбана заедница се работи во Карпош, во принцип е паркингот и сметот, запуштеноста, бучавата е проблем во овие неколку трговски центри, плочникот во Порта Влае, Млечен ресторан Лептокарија се појавуваат како проблеми, ќе направиме една ревизија на се она што е во моментов затекнато“, вели Лукровски.

Лукровски го истакна својот стремеж за проект за кејот Вардар и наведе дека поради атрактивноста нуди можности за спортски терени и локали каде што ќе можат младите да го поминуваат времето, да се забавуваат и рекреираат.