 Skip to main content
08.05.2026
Република Најнови вести
Петок, 8 мај 2026
Неделник

Градоначалникот Лукровски е на боледување, општина Карпош демантира дека си поднел оставка

Македонија

08.05.2026

Општина Карпош ги демантира наводите дека градоначалникот Сотир Лукровски си има поднесено оставка.

Тој во овој момент користи боледување и е привремено отсутен поради здравствени причини, за што замолуваме за разбирање. Уверуваме дека Општина Карпош продолжува да функционира непречено, со целосен капацитет и посветеност кон потребите на граѓаните, велат од општината.

Согласно законските процедури, надлежностите привремено ќе ги извршува членот на Советот, Неделчо Крстевски.

Општина Карпош апелира до јавноста и медиумите за разбирање и почитување на приватноста на градоначалникот и неговото семејство во овој период.

Поврзани вести

Скопје  | 28.02.2026
Карпош се враќа на мапата на функционални општини – засилени комунални активности и нова инфраструктурна динамика
Скопје  | 03.12.2025
Лукровски најави засилени хигиенски мерки во училиштата
Скопје  | 13.11.2025
Прв работен ден на Лукровски како градоначалник на Карпош: Убав ден за нови почетоци!