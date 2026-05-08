ВМРО-ДПМНЕ за првиот потпис на Филипче како премиер: Нема потреба да чека затоа што никогаш нема да се случи

Венко Филипче по цели две години чмаење на претседателското место на СДС даде ветување дека првиот премиерски потпис ќе го стави на закон против корупција. Нема потреба Венко Филипче да се изначека за премиерско место, на кое никогаш нема да седне, туку може веднаш да повика Васко Ковачевски екс директорот на РЕК да се врати од бегство и да одговара пред лицето на правдата за сомнежите за криминал, му одговорија од ВМРО-ДПМНЕ.

Владее чувството дека за многу скоро Венко Филипче ќе треба да одговара за набавката на кинеските вакцини Стабри и провизиите што ги договараше во ковид кризата, како и за изгорената модуларна болница поставена без потребното одобрение.

Воедно и браќата далтони Вице и Зоран Заев треба да одговараат за основани сомнежи за криминал за повеќе договори, како за РЕК, така и за необјаснивиот наплив на имот што му овозможи на Заев да има авио компании, да гради во Дубаи и купува плантажи во Кенија.

Ги разбираме мотивите на Филипче да го сокрие криминалот кој пробаа да си го амнестираат со измените на Кривичниот законик, но тоа нема да ги спаси од одговорност.