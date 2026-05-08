 Skip to main content
08.05.2026
Република Најнови вести
Петок, 8 мај 2026
Неделник

ВМРО-ДПМНЕ за првиот потпис на Филипче како премиер: Нема потреба да чека затоа што никогаш нема да се случи

Македонија

08.05.2026

Венко Филипче по цели две години чмаење на претседателското место на СДС даде ветување дека првиот премиерски потпис ќе го стави на закон против корупција. Нема потреба Венко Филипче да се изначека за премиерско место, на кое никогаш нема да седне, туку може веднаш да повика Васко Ковачевски екс директорот на РЕК да се врати од бегство и да одговара пред лицето на правдата за сомнежите за криминал, му одговорија од ВМРО-ДПМНЕ.

Не е први април: Филипче се спрема за првиот потпис како премиер

Владее чувството дека за многу скоро Венко Филипче ќе треба да одговара за набавката на кинеските вакцини Стабри и провизиите што ги договараше во ковид кризата, како и за изгорената модуларна болница поставена без потребното одобрение.

Воедно и браќата далтони Вице и Зоран Заев треба да одговараат за основани сомнежи за криминал за повеќе договори, како за РЕК, така и за необјаснивиот наплив на имот што му овозможи на Заев да има авио компании, да гради во Дубаи и купува плантажи во Кенија.

Ги разбираме мотивите на Филипче да го сокрие криминалот кој пробаа да си го амнестираат со измените на Кривичниот законик, но тоа нема да ги спаси од одговорност.

Поврзани вести

Македонија  | 08.05.2026
СДСМ и Филипче се додворуваат на Бугарија и испраќаат пораки дека се спремни за ново национално предавство
Македонија  | 08.05.2026
Филипче за власт е спремен и на ново прекројување на историјата на Македонија
Македонија  | 08.05.2026
Филипче: Ќе ја освоиме власта, ќе ја вратиме во рацете на граѓаните