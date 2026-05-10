Градоначалникот на Аеродром спречи истурање шут во Ново Лисиче

Градоначалникот на Аеродром Дејан Митески на својот Фејсбук профил објави видео како на лице место фатил камион кој истура градежен шут во Лисиче.

Додека граѓаните, институциите и волонтерите се обединуваат во рамки на „Генералка Викенд“ за почиста околина, спречив обид за нелегално истурање градежен шут на дива депонија во Ново Лисиче.

Ваквото неодговорно и несовесно однесување мора јавно да се осуди, особено во денови кога сите заедно се бориме за почиста и поздрава животна средина.

Случајот веднаш е пријавен во полиција и до комуналните служби, стои во објавата на Митески.