 Skip to main content
10.05.2026
Република Најнови вести
Недела, 10 мај 2026
Неделник

Град Скопје склучи договор за нов Луна парк вреден 10 милиони евра

Скопје

10.05.2026

Градот Скопје наскоро ќе добие нов лунапарк, проект вреден околу 10 милиони евра.

Имено, договорот за проектирање, набавка и монтажа на реквизити е склучен со компанијата Мастеф.

Новиот забавен парк ќе се гради на проширена површина во однос на стариот лунапарк, вклучувајќи и дел од просторот каде што претходно беа летните дискотеки во Градскиот парк, кои неодамна беа отстранети.

Проектот предвидува поставување на околу 20 нови реквизити, меѓу кои панорамско тркало, ролеркостер, пиратски брод и други адреналински и семејни атракции.

Просторот ќе биде дизајниран за околу 3.000 посетители дневно и ќе вклучува и придружни содржини како угостителски објекти, фонтани, билетара, продавници за сувенири и санитарни јазли.

Идејата за нов лунапарк во Скопје се провлекува повеќе од една деценија, со неколку прекинати и изменети проекти низ различни градски администрации.(МИА)

Поврзани вести

Скопје  | 22.02.2026
Ѓорѓиевски: Скопје ќе добие Луна парк за деца и возрасни, верувам дека во јуни 2027 ќе сечеме лента
Скопје  | 27.11.2025
Наредна недела ќе бида распишана тендерска постапка за изградба на Луна паркот
Балкан  | 09.06.2025
Справата се заглавила на висина, девојчето падналo: Луна парк на ужасот во Србија