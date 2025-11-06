 Skip to main content
06.11.2025
Четврток, 6 ноември 2025
Ѓорѓиевски отстрани од работа 371 лице, кои не работеле, а земале плата!

Скопје

06.11.2025

Во моменетов отстранети од работа од јавните претпријатија се вкупно 371 лице, кои што или не оделе на работа, или пак вршеле злоупотреба на своето работно место, а сето тоа го плаќале граѓаните. Тие активности ќе продолжат и во наредните денови и за сето тоа ќе бидете дополнително информирани – изјави вечерва градоначалникот на Скопје Орце Ѓорѓиевски.

Ветено-сторено: Почна чистењето на Скопје

– Има една информација која стигна вечерва до мене, а поткрепена со документи и ги повикувам надлеѓните институции да постапуваат, а тоа е дека биле ангажирани возила изминатиов период за чистење во „Комунална хигиена“, и тие возила се плаќани на име на физички лица на име на интелектуални услуги, во износ од 5 до 10 илјади евра, така што повикувам да се вклучат институциите надлежни за ова и да ја испитаат работата. Јас најавив дека ќе има одговорност и ревизија и еве вечерва ве информирам дека имаме сериозни индиции за прекршување на законите, особено во „Комунална хигиена“ – рече Ѓорѓиевски.

Скопје  | 06.11.2025
Скопје  | 02.11.2025
Скопје  | 31.10.2025
