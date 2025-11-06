Ноле во полуфиналето на „својот“ турнир во Атина

Светскиот тенисер број 5, Новак Ѓоковиќ, вечерва го победи Португалецот Нуно Борхес во четвртфиналето на турнирот во Атина со 7:6 (7:1) и 6:4.

Мечот траеше 1 час и 45 минути.

Ѓоковиќ сервираше девет аса, направи една двојна грешка и реализираше една од пет брејк топки. Борхес сервираше седум аса, направи една двојна грешка и не реализираше ниту една од две брејк топки.

Триесет и осумгодишниот Србин ќе се соочи со Германецот Јаник Ханфман во полуфиналето на турнирот во грчката престолнина.

Наградниот фонд изнесува 766.715 евра