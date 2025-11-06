 Skip to main content
06.11.2025
Република Најнови вести
Четврток, 6 ноември 2025
Неделник

Ноле во полуфиналето на „својот“ турнир во Атина

Останати спортови

06.11.2025

Светскиот тенисер број 5, Новак Ѓоковиќ, вечерва го победи Португалецот Нуно Борхес во четвртфиналето на турнирот во Атина со 7:6 (7:1) и 6:4.

Мечот траеше 1 час и 45 минути.

Ѓоковиќ сервираше девет аса, направи една двојна грешка и реализираше една од пет брејк топки. Борхес сервираше седум аса, направи една двојна грешка и не реализираше ниту една од две брејк топки.

Триесет и осумгодишниот Србин ќе се соочи со Германецот Јаник Ханфман во полуфиналето на турнирот во грчката престолнина.

Наградниот фонд изнесува 766.715 евра

