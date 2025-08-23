 Skip to main content
23.08.2025
Република Најнови вести
Сабота, 23 август 2025
Неделник

За четири години реконструирани се патишта во должина од над 770 километри, модернизирани се над 400 училишта, околу 70 градинки, завршени или во завршна фаза се 274 спортски игралишта или детски рекреативни терени

Македонија

23.08.2025

ВМРО ДПМНЕ

За секој еден збор што го кажувам подготвен сум да зборам со дела, одговорно и со бројки, рече Христијан Мицкоски, претседател на ВМРО-ДПМНЕ и премиер на денешниот настан Саем – Отчет, четири години работа за тебе осврнувајќи се на се она што е направено за еден мандат локална власт.

Мицкоски информираше дека во изминативе 4 години изградивме и реконструиравме улици и патишта во вкупна должина од над 770 километри во вкупна вредност од околу 100 милиони евра.

Направени се 46.840 метри нови водоводи, и изградени се канализации од должина над 91 илјади метри. Изградени или во завршна фаза на градење се 7 пазари од затворен тип. Изградени или во завршна фаза на градење се 12 пречистителни станици“, вели Мицкоски.

Во делот на образованието, додаде Мицкоски, реконструирани и модернизирани се над 400 училишта.

Поставени се фотоволтаици на поголем број на училишта, обезбедена е бесплатна храна за децата од 1 до 5 одделение и обезбедено е бесплатно летување за децата од социјално загрозените семејства во голем број на општини, со доградба и реконструкција на училиштатата се воведе и едносменска настава“, кажа тој.

Освен во училиштата инвестирано е и во градинките.

Реконструирани и модернизирани се над 70 детски градинки, а ново изградени се неколку десетици градинки и за оваа цел се инвестирани над милијарда денари“, вели Мицкоски.

Исто така, завршени или во завршна фаза се 274 спортски игралишта или детски рекреативни терени.

Многу е направено во сите градови.

Изграден нов полузатворен градски пазар на површина од 1200 м2 со обезбедни паркинг места во Штип. После долги години изграден е нов покриен пазар во Велес. Во завршна фаза е изградбата на модерен градски пазар со простории за трговија, катна гаража и канцеларии во Радовиш. Изградена е пречистителна станица за отпадни води во с. Видовиште со финансиска конструкција од 1,9 милиони денари. Направена е изградба и реконструкција на 20тина повеќенаменски спортски и детски игралишта во општина Охрид“ информира Мицкоски.

Поврзани вести

Балкан  | 18.08.2025
Ризикот да се загине на патиштата во Бугарија е 2,5 пати поголем од просекот во ЕУ
Македонија  | 07.08.2025
Склучени договори за изградба и адаптација на објекти за детска и социјална заштита со 8 општини- Сингелиќ и Челопек ги добиваат своите први градинки
Економија  | 30.07.2025
Повик за финансиски понуди за автопатот Кичево – Букојчани на 1 август, најави Николоски