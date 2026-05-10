Вреди: Албанецот во Македонија не бара привилегии, туку еднаквост

На 9 мај, датум со посебна симболика за европската иднина, албанската политичка сцена во Македонија одбележа значаен момент. Идејата што некогаш беше доведена во прашање, патот што беше оспоруван и обединувањето што беше попречувано од многумина, доби целосна форма и стана политичка реалност, се вели во соопштението од Вреди.

ВЛЕН, од соработка меѓу пет субјекти, се трансформираше во едно единствено политичко тело.Ова не беше само организациска одлука, туку чин на одговорност кон Албанците и доказ дека кога заедничкиот интерес се става над тесните интереси, политиката создава решенија, а не поделби.ВЛЕН излезе со јасна визија: политика во служба на човекот. Пристап кој не се храни со страв и поделби, туку се гради врз достоинство, еднаквост, работа и одговорност.

Политичката платформа на ВЛЕН беше претставена како јасен правец:

– за реална еднаквост на Албанците во секоја институција;

– за владеење на правото и бескомпромисна борба против корупцијата;

– за економија што ги поддржува претприемачите, семејните бизниси и младите;

– за квалитетно образование на албански јазик и еднакви можности за секој студент;

– за ефикасна, дигитална администрација во служба на граѓаните;

– за зачувување и развој на албанската култура и идентитет;

– за функционална држава каде Охридскиот рамковен договор се спроведува суштински, а не само формално.

На Конгресот беше истакнато дека Албанецот во Македонија не бара привилегии, туку еднаквост; не бара реторика, туку можности; не бара милост, туку правда и интегритет.

Политичката филозофија на ВЛЕН беше јасно дефинирана: десен центар во вредности, современ во пристап и цврсто определен во заштита на интересот на граѓаните.

ВЛЕН се позиционира како политичка сила што нема да се мери со зборови, туку со конкретни резултати во економијата, образованието, инфраструктурата и функционалноста на институциите.

Одржувањето на Конгресот на Денот на Европа му даде дополнителна симболика на ова обединување, повторно потврдувајќи ја определбата за европска интеграција и за праведна и функционална држава.

Со ова обединување не се затвори едно поглавје, туку се отвори ново:

– поглавје каде албанската политика повеќе не е фрагментирана, туку организирана;

– поглавје каде политичката енергија се претвора во институционална моќ;

– поглавје каде младите, професионалците и граѓаните стануваат дел од одлучувањето.

Над 850 делегати го потврдија овој процес.