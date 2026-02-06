ВМРО-ДПМНЕ вечер избира нов Извршен комитет и нов генерален секретар на партијата

ВМРО-ДПМНЕ вечер ќе одржи седница на Централниот комитет (ЦК) на која ќе се избира нов Извршен комитет и нов генерален секретар на партијата. Претседателот на партијата и премиер Христијан Мицскоски синоќа најави дека во овој мандат ВМРО-ДПМНЕ ќе има претседател, генерален секретар и членови на Извршен комитет (ИК). Досегашните потпретседатели ќе бидат предложени за членови на ИК на партијата, а ќе има и нови имиња.

Во интервју за националната телевизија Мицкоски информира дека ќе се одржи ЦК со сите кои по статут ќе бидат дел од Извршниот комитет. По автоматизам во ова партиско тело ќе влезат координаторот на пратеничката група, претседателката на Унијата на жени, претседателот на Унијата на млади, претседателот на Унија на ветерани, претседателот на партијата, генералниот секретар…

Новиот состав на ИК ќе треба да има 29 членови. Мицкоски рече дека ќе побара од ЦК да се донесе одлука за распишување избор на нов претседател на Унијата на ветерани, Унијата на млади и Унијата на жени. Очекува од 20 до 25 проценти од составот на ИК да бидат нови луѓе од партијата.

Да, точно е тоа дека партијата во овој мандат нема повеќе да има потпреседатели. Ќе има претседател, генерален секретар и членови на ИК. Досегашните потпретседатели ќе бидат предложени за членови на ИК на партијата и плус некои други имиња. Со тие луѓе јас сум од прв ден, тие луѓе се мои најблиски сорботници и во интерес на она што веќе го најавив за 2029 година и за принципите кои ги застапувам, на конгресот во 2029 година партијата ќе има ново раководство, нов претседател и.т.н… Ценам дека е потребно да се има рамен терен за сите оние кои се заинтересирани и мислат дека можат да додадат вредност пред се во ВМРО-ДПМНЕ, а потоа и во Владата да можат да се кандидираат и да ја побаарат поддршката од делегатите на конгресот – изјави премиерот.

Мицкоски кажа дека првиот состанок со новиот состав на Извршниот комитет планира да се одржи следаната недела кога би се донела одлука за генерален реизбор на општинските комитети на партијата.

На тој состанок би излегол и со одредени кадровски решенија во делот на претседател на Градскиот комитет на партијата и претседатели на некои републички партиски комисии итн., со што генерално би ја заокружил врвната структура на партијата. Потоа е процесот селекција на претседатели на општински комитети. Тоа е процес на интервју, нивен избор, бидејќи тие по статут се и членови на ЦК, највисокото тело на партијата. Кога ќе се заокружи тој процес потоа ќе оставиме време на новите или старо-новите претседатели на одредени општински комитети да го составот ликот на општинскиот комитет – изјави премиерот и претседател на ВМРО-ДПМНЕ.

Додека тие тоа го составуваат, како што кажа, ќе почнат размислувањата и за Владата, за нови кандидати, како и за промена на ресори. Негови очекувања се дека целиот овој процес ќе биде заокружен некаде до мај или јуни. Најави дека од есен ќе има ажурирање на членството на партијата.

Премиерот Мицкоски најави дека по седницата на новиот состав на ИК следаната недела ќе замине во Минхен, но исто така нагласи и дека во рамки на работата на Владата очекува годинава да се испорачаат многу реформи значајни за граѓаните. Оваа година, како што истакна, ќе биде успешна на повеќе полиња.