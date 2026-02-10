 Skip to main content
ВМРО-ДПМНЕ ги избра претседателите на партиските комисии

На вчерашната седница на новиот Извршен комитет на ВМРО-ДПМНЕ се донесе одлука за избор на повеќе претседатели на партиски комисии, при што за претседател на Комисија за здравство избран е Сашо Клековски, за претседател на кадрова комисија е избран Благоја Ташаминов, претседател на комисија за безбедност и одбрана е Панче Тошковски, додека нов претседател на комисијата за туризам е Аккан Махмут.

За претседател, пак, на Градскиот комитет на ВМРО-ДПМНЕ во Скопје бил избран Златко Перински.

-Промени. Го слушаме гласот на членството. Вистинскиот избор за заедничка иднина!, напиша Мицкоски во објавата на Фејсбук.

Прва седница на новиот состав на Извршниот комитет на ВМРО-ДПМНЕ

