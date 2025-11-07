ВМРО-ДПМНЕ: Филипче да си поднесе оставка по изборниот дебакл на СДСМ

ВМРО-ДПМНЕ преку соопштение реагираше по резултатите од изборите, обвинувајќи го лидерот на СДСМ, Венко Филипче, за историскиот пораз на партијата и барајќи негова оставка.

„Одговорноста за дебаклот на СДСМ има име и презиме – Венко Филипче, кој како лидер на партијата, под менторство на Зоран Заев, ја доведе СДСМ до раб на исчезнување од политичкиот спектар“, се наведува во соопштението на ВМРО-ДПМНЕ.

Од опозициската партија велат дека СДСМ, под водство на Филипче, наместо реформи, станала „синоним за расипништво“, додека раководството уживало во „луксузни одмори и поседувало милионски имоти“.

„Со само 126 илјади гласа и шест освоени општини, СДСМ доживеа потоп. Народот ги казни ароганцијата, расипништвото и оддалеченоста од реалните проблеми на граѓаните“, стои во реакцијата.

ВМРО-ДПМНЕ смета дека СДСМ останала под „диктат на Заев“ и дека наместо суштински реформи, се спроведуваат само „козметички потези“. Партијата бара „итна оставка на Филипче и длабоки внатрешни промени“ како предуслов за заживување на партијата.