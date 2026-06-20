ВМРО-ДПМНЕ: Филипче чека странска рака да го направи премиер, не македонскиот народ

Филипче со месеци испраќа сигнали и пораки во јавноста дека е подготвен на нова национална отстапка, што е уште една потврда дека СДС и Филипче, би направилe се за да дојде на власт. Филипче размислува исто како Заев, да потпише се што ќе му биде ставено на маса. Токму тие бланко-листови што ги потпишуваа додека беа на власт ја доведоа Македонија во позицијата во која се наоѓа денес, стои во соопштението на ВМРО-ДПМНЕ.

За Филипче не постои ниту една црвена линија, ниту за јазикот, ниту за идентитетот, ниту за кое било друго национално прашање. Со месеци му се додворуваше на Румен Радев, а без двоумење би потпишал и уставни измени со кои Бугарите би биле внесени во Уставот.

Иако тој тврди, дека македонскиот идентитет не е загрозен од бугарските ултиматуми, официјалните бугарски ставови се дека македонскиот јазик е дијалект на бугарскиот, дека Македонија и Бугарија имаат заедничка историја и дека македонските револуционери кои се бореле за независна Македонија биле Бугари.

Оттука е јасно дека на Филипче не му претставува проблем македонските револуционери да бидат прогласени за Бугари, затоа што очигледно нема ништо заедничко со нивните идеали и се залага за обезличена Македонија.

СДС дојде на власт со ветувања за европско здравство и економски просперитет, но ниту едно од тие ветувања не беше исполнето. Наместо тоа, додека беа на власт се луксузираа на грбот на народот.

Тесниот круг околу СДС ги полнеше сопствените џебови, додека државата беше оставена да пропаѓа.

И актуелното раководство на СДС и Филипче, ги следат скандали позади нив поврзани со јавни набавки, со купување медиуми, со надворешна политика базирана на тргување со националниот идентитет.

Поради ваквите ставови и политики, СДС неколкупати доживеа катастрофален пораз на неколку последователни избори во земјава.

Филипче се бори за туѓи агенди и му се додворува на Радев затоа што нема поддршка од македонскиот народ. Македонските граѓани не се со кратка меморија и добро се сеќаваат како СДС, додека беше на власт, се пазареше со националните интереси. Затоа Филипче се обидува да дојде на власт преку прифаќање нова национална отстапка и потпишување нов бланко-лист, велат од ВМРО ДПМНЕ