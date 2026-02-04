Трендафилов да застане на страната на работниците, а не на страна на работодавците од СДСМ

На ССМ и Трендафилов уште малку им фали за да се официјализираат како орган на партијата СДС, со оглед на начинот на којшто функционираат сега и во минатото, обвини ВМРО-ДПМНЕ.

Да ја потсетиме јавноста на едно неубаво време кога СДС насилно и спротивно на волјата на граѓаните го менуваше името на државата, поддршка за да излезат и да гласаат граѓаните даде токму ССМ.Тие во видеото кое ќе го проследиме, велат дека тоа ќе донесе голем економски бенефит, нивната социјална положба ќе се подобри и ќе имаме поголема безбедност.

Поврзаноста на ССМ и Трендафилов со СДС не е од денес, туку од поодамна. Впрочем СДС преку Јованка Тренчевска го постави Трендафилов за претседател на ССМ. ССМ и Трендафилов се уклучуваат како на утикач кога СДС е во опозиција, а се исклучуваат кога се на власт. Платите се големи и добри и убаво живеат граѓаните кога СДС на власт, кога имаме национални предавства, кога инфлацијата достигнуваше и до 20%, а зголемување на платите едвај околу 10%, кога јавниот долг се зголеми за 5 милијарди евра за само 7 години, кога полицајци се удираа самите од возила пајаци, кога државата беше на раб на банкрот за ССМ и Трендафилов во овој период убаво се живееше, ама денес со 3% инфлација, повисоки плати во секторите каде Владата е работодавач, со поголем дијалог и разбирање, не се живее убаво за Трендафилов и ССМ.Дволичноста и лицемерието на ССМ и Трендафилов е огромно. Наместо водење политика и работење во прилог на СДС, треба да почне да се работи во прилог на работниците.