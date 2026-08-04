Тошковски: Водата во Гостивар сѐ уште не е безбедна за пиење, смее да се користи исклучиво како техничка

Водата во Гостивар сѐ уште не е безбедна за пиење и смее да се користи исклучиво како техничка, соопшти министерот за внатрешни работи Панче Тошковски по денешниот состанок на Главниот штаб за управување со кризи. За да се прогласи водата за исправна, ќе бидат потребни три последователни позитивни резултати од сите мерни точки.

Тошковски нагласи дека квалитетот на водата и понатаму варира, поради што остануваат на сила претходните препораки, а водата не смее да се користи за пиење и за приготвување храна. Институтот за јавно здравје, Агенцијата за храна и ветеринарство и инспекциите на јавните водоводни претпријатија ќе го зголемат континуитетот на мерењето.

– Почесто ќе се мери, така да штом ќе имаме три последователни, како што и соопштивме претходно, штом ќе имаме три последователни резултати на исправна вода за пиење на сите мерни точки коишто ги имаме во градот, тогаш ќе соопштиме на сите граѓани дека водата ќе може да биде и за пиење, освен за употреба како што се употребува досега како техничка вода – рече Тошковски.

До стабилизирање на состојбата, тој додаде дека продолжува доставата на флаширана вода до граѓаните, истакнувајќи дека од страна на Владата досега се доставени околу 580.000 литри, а дополнителни количини обезбедуваат и општествено одговорни компании и општини.

Тошковски апелираше до граѓаните во наредниот период максимално да ја испуштаат водата од чешмите во нивните домови со цел побрзо прочистување на примарните и секундарните цевководи, додавајќи дека во моментов се врши хиперхлорирање до максимално дозволеното законско ниво.

– Хлор сега има до крајните корисници, на сите точки коишто се преземаат и се користат како мерни единици за контрола, е утврдено присуството на хлор и тоа е добро во рамки на фазата на прочистување, да речеме, на резервоарите – појасни Тошковски.

Во однос на бактериолошката состојба, на прес-конференцијата беше посочено дека во одреден број примероци е констатирана бактеријата „Proteus mirabilis“, која најчесто се јавува во биофилмот во самиот водоводен систем од стоена вода, поради претходно некористење на водата ниту за пиење, ниту како техничка.

На новинарско прашање за наводите дека пациенти од гостиварската болница се префрлуваат во Тетово поради неможност за стерилизација на опремата, Тошковски одговори дека ќе ја провери информацијата, но дека според неговите досегашни сознанија, болницата е целосно оперативна.

– Немам добиено информација дека недостасуваат било каков тип на материјали или било каков тип на, не знам, услови коишто се нужни за да може да функционира во рамки на капацитетот што го употребува – посочи министерот.

Околу прашањето надвор од темата за присуството на двајца бугарски пратеници на судење во Кочани и покрај забраната за влез во државата, Тошковски истакна дека во моментов нема детали за случајот и ги упати новинарите писмено да се обратат до Министерството за внатрешни работи.