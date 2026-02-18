 Skip to main content
18.02.2026
Република Најнови вести
Среда, 18 февруари 2026
Неделник

Собранието го избра Гоце Наумовски за нов уставен судија

Македонија

18.02.2026

МИА

Со 63 гласа „за“, седум „против“ и без воздржани, пратениците на денешната седница во Собранието го избраа Гоце Наумовски за нов уставен судија.

По гласањето, Наумовски даде свечена изјава пред пратениците, со која се обврза дека функцијата ќе ја извршува совесно и одговорно и дека ќе ги почитува Уставот и законите.

Изборот следува откако во декември минатата година уставната судијка Јадранка Дабовиќ-Анастасовска поднесе оставка од функцијата поради здравствени и лични причини.

Гоце Наумовски е редовен професор на Катедрата по римско право на Правниот факултет „Јустинијан Први“ при Универзитетот „Свети Кирил и Методиј“ во Скопје. Тој за уставен судија беше предложен од претседателот на собраниската Комисија за прашања на изборите и именувањата, а Комисијата со мнозинство гласови го утврди како кандидат.

Со изборот на Наумовски се пополнува испразнетото место во Уставниот суд, кој продолжува со работа во утврдениот состав.

Поврзани вести

Македонија  | 12.02.2026
Професорот на Правен факултет Гоце Наумовски ќе биде нов уставен судија
Македонија  | 06.02.2026
Kaндидатот за градоначалник на Чаир, во САД побара одлуките во Уставниот суд да се носат со Бадентер
Македонија  | 02.02.2026
Уставните судии Кадриу и Васиќ-Бозаџиева на средба со претседателот на ЕСЧП, Матијас Гијомар
﻿