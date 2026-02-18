Панчевски поднесе кривична пријава против членови на Советот на јавни обвинители

Кандидатот за државен јавен обвинител Владимир Панчевски соопшти дека поднел кривична пријава против десет членови на Советот на јавни обвинители, откако Советот го дисквалификувал од понатамошната постапка за избор.

Според информациите, Советот ја донел одлуката со образложение дека кандидатот не го исполнува законскиот услов предвиден во Законот за јавно обвинителство — најмалку 10 години непрекинат работен стаж во областа на кривичното право.

Неколку часа по донесената одлука, Панчевски преку објава на социјалните мрежи информираше дека поднел кривична пријава за злоупотреба на службена положба и овластување.

Со овој развој на настаните, постапката за избор на нов државен јавен обвинител продолжува во услови на дополнителни правни предизвици, додека институциите се очекува да ги разгледаат наводите и да постапат согласно законските процедури.