 Skip to main content
17.02.2026
Република Најнови вести
Вторник, 17 февруари 2026
Неделник

Панчевски ја објави потврдата од Основниот кривичен суд дека го исполнува условот за државен јавен обвинител

Македонија

17.02.2026

Чисто заради сите вас што ме поддржавте во оваа трка за правда! Историјата бележи! Ви благодарам на сите вас, добронамерни луѓе и пријатели желни Македонија да стане правна држава! – објави пред малку на ФБ екс претседателот на скопскиот Кривичен суд, Владимир Панчевски.

Неговата реакција доаѓа откако денеска Советот на јавни обвинители ја одби неговата кандидатура за државен јавен обвинител затоа што не го исполнувал условот – 10 години непрекинат работен стаж како судија или обвинител во областа на кривичното право.

Потврдата што Панчевски ја објави покажува дека го задоволува условот што од него се бара за избор на државен јавен обвинител.

фото: Фејсбук профил на Владимир Панчевски

Во нејзе стои:

„ОСНОВНИОТ КРИВИЧЕН СУД СКОПЈЕ, потврдува дека лицето

Владимир Панчевски бил во редовен работен однос на неопределено време во овој суд, на работно место – Судија од 08.02.2008 година до 28.07.2020 година и има вкупен непрекинат судиски стаж во овој суд од

12 години, 5 месеци и 20 дена.

Во текот на судискиот стаж лицето Владимир Панчевски како судија постапувал во Одделението за организиран криминал и корупција,

Одделот за претходна постапка и Одделот за прекршоци, а истиот беше и Претседател на Основниот Кривичен суд Скопе.

Потврдата се издава на негово барање.“

На потврдата е потпишан Дејан Нешовски како судски администратор на скопскиот Основен кривичен суд.

Поврзани вести

Македонија  | 06.02.2026
Владимир Панчевски одговори на предизвикот на Ленче Ристоска
Македонија  | 21.01.2026
Експретседателот на скопскиот Основен суд, Владимир Панчевски, се пријавил на огласот за државен јавен обвинител
Македонија  | 26.11.2025
Панчевски: Обвинителот Коцевски имаше шанса, но не ја искористи
﻿