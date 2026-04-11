11.04.2026
Сабота, 11 април 2026
Сиљановска – Давкова: Чинот на вапцање не е само обичај, туку и момент на семејна блискост и духовна подготовка за најголемиот христијански празник

Фото: Гордана Сиљановска - Давкова / Фејсбук страница

Претседателката Гордана Сиљановска Давкова по повод претстојниот христијански празник Велигден истакна дека чинот на вапцање е не само обичај, туку и момент на семејна блискост, сплотеност.

-Во тишината на овој ден, боите што ги впиваме во велигденските јајца се израз на животот што победува и на надежта што се обновува. Чинот на вапцање е не само обичај, туку и момент на семејна блискост, сплотеност и духовна подготовка за најголемиот христијански празник, објави Сиљановска – Давкова на својата Фејсбук страница.

Претседателката посочува дека со достоинство, смирение и љубов, го очекуваме Христовото воскресение. 

