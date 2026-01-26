Селами: Приоритети се враќање на довербата во институцијата народен правобранител, соработка и кадровска екипираност

Враќање на довербата во институцијата народен правобранител, соработка и кадровска екипираност ќе бидат во фокусот на новоизбраниот народен правобранител Фатон Селами, кој денеска даде свечена изјава пред претседателот на Собранието, Африм Гаши, по повод стапувањето на функцијата.

Претседателот на Собранието, Гаши, му ја честита функцијата на Селами посакувајќи му успех и порача да биде во служба на народот, да ги брани правата на сите граѓни, без разлика на нивната етничка, религиозна и партиска припадност.

– Да им се заблагодарам на сите пратеници, и на тие од немнозинските заедници, кои сите заедно во петокот застанавме, пред сè, во деблокирање на една многу важна функција како што е народниот правобранител. Мислам дека тоа е единствениот начин како треба да работиме во Собранието, отворено, преку дијалог, изнаоѓајќи решенија што се во интерес на сите граѓани – изјави Гаши.

Селами истакна дека ја прифаќа функцијата, се заблагодари за укажаната доверба и соопшти дека ќе работи професионално, непристрасно, со највисока посветеност кон граѓаните, со почитување на Уставот и законите.

Тој информира дека негов приоритет е да се врати довербата во институцијата народен правобранител.

– Во тој правец ќе работиме со сите релевантни фактори, со Собранието и со Владата за првин да се направи кадровска екипираност на институцијата народен правобранител. Таа институција кадровски е преполовена, а нè очекува избор на осум заменици на народниот правобранител. Имам информација дека има еден предлог-закон за измени и дополнувања на Законот за народниот правобранител, кој ќе треба да го видиме уште еднаш со стручните служби и во соработка со Собранието на Македонија во најбрз можен рок да ги поминеме тие законски измени. Тоа се приоритетите – нагласи Селами.

На новинарско прашање дека институцијата Народен правобранител најчесто се соочувала со немање слух кај другите институции и како ќе се справат со тоа, Селами вели дека тоа е предвидено во измените од Законот за народниот правобранител, односно, како што рече, да има можност да изрекува и прекршоци.

– Сега единствена алатка ни се медиумите. Со препораки, со јавен укор и во соработка со медиумите. Мислам дека ќе треба во законските измени да има и прекршочни одредби доколку со друг начин не може да се почитуваат препораките на народниот правобранител, појасни Селами.

Фатон Селами доаѓа на местото на поранешниот народен правобранител Насер Зибери, кој на 12 јули 2025 година го заврши мандатот поради исполнување услови за пензионирање.

Новиот омбудсман е дипломиран правник и магистер по правни науки, со положени правосуден и нотарски испит.

Мандатот на народниот правобранител трае осум години, со можност за уште еден повторен избор во согласност со Законот и процедурите на Собранието.