26.01.2026
Република Најнови вести
Понеделник, 26 јануари 2026
Неделник
24-годишно момче од кавадаречко Возарци починало, телото е дадено на обдукција

Хроника

26.01.2026

Момче починало во кавадаречко Возарци, телото било дадено на обдукција, со цел утврдување на точната причина за смртта, информираа денеска од Секторот за внатрешни работи – Велес.

Синоќа во 22:30 часот во ОВР – Кавадарци е пријавено дека во домот во село Возарци, кавадаречко, починал С.П., на возраст од 24 години од село Возарци. Лекар од Итна медицинска помош – Кавадарци констатирал смрт без видливи траги на насилство, а по наредба на јавен обвинител, телото на починатиот е дадено на обдукција, соопштија од СВР – Велес.

