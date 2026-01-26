Нови правила за багаж на аеродромот „Хитроу“– Еве колку течност можете да внесете во авионот сега

Патниците на аеродромот „Хитроу“ повеќе не мора да ги ограничуваат течностите на шишиња од 100 мл за време на безбедносните проверки, откако најголемиот британски аеродром целосно го заврши воведувањето на нови КТ скенери во сите терминали. Според новите правила, патниците можат да носат течности во садови до два литри во рачниот багаж, додека електронските уреди, како што се лаптопите, повеќе не треба да се вадат од торбите, објавува BBC- пренесува Каматица. Исто така, се укинува обврската за користење проѕирни пластични кеси за течности. Управата на „Хитроу“ објави дека аеродромот на тој начин станал најголемиот во светот што целосно ја имплементирал оваа технологија.

Сепак, „Хитроу“ не е првиот во Велика Британија што воведува нови правила, бидејќи аеродромите „Гетвик“, „Единбург“ и „Бирмингем“ веќе инсталираа слични системи и ја зголемија дозволената количина на течности во претходните години. Новите скенери овозможуваат подетален приказ на рачниот багаж и, според аеродромот, можат да примат илјадници патници на час, додека одржуваат високи безбедносни стандарди.

Од „Хитроу“ нагласуваат дека новите правила важат само за заминувања од тој аеродром и дека патниците треба да ги проверат ограничувањата на аеродромите од кои се враќаат во Велика Британија. Воведувањето на новите скенери во Велика Британија е проследено со години одложувања и промени на роковите. Иако британската влада претходно најави укинување на правилото од 100 милилитри до крајот на 2022 година, а потоа до јуни 2024 година, роковите не се исполнети, а некои аеродроми привремено мораа да ги вратат старите ограничувања.

Извршниот директор на „Хитроу“, Томас Валдби, рече дека инвестицијата од една милијарда фунти ќе им овозможи на патниците да поминуваат помалку време на обезбедувањето и повеќе време патувајќи.