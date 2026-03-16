СДСМ го исклучи Петре Шилегов од партијата

Извршниот одбор на СДСМ донесе одлука и иницираше постапка за исклучување на Петре Шилегов од членството на СДСМ.

Шилегов е уценет и одработува за ВМРО. Ја разоткривме целата бизнис шема на Христијан Мицкоски во енергетиката, од Адамовиќ до „Руднап“. Сега на сите им е јасно зошто толку многу сакаат да го рушат СДСМ. ВМРО толку падна што единствената опција им остана обидот да го урне СДСМ одвнатре. Сега на сите им е јасно дека станува збор за „платформа за рушење на СДСМ“, информираат од партијата.