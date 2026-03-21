21.03.2026
Сабота, 21 март 2026
СДСМ бара темелна истрага за случајот со Државниот инспекторат за земјоделие

Во партиско соопштение на СДСМ, од партијата наведуваат дека нов корупциски скандал ја тресе Владата на Мицкоски и Министерството за земјоделство на Цветан Трипуновски. Директорот на државниот инспекторат за земјоделие, Васе Анакиев, е уапсен за примање поткуп од 50.000 евра. Како што велат од СДСМ, ова е уште еден доказ за делувањето на организираната криминална група – ВМРО

МВР вечерва апси актуелен директор, примал мито, завршил со лисици

Пред само неколку месеци се случи исто така корупциски скандал во кој директор на Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството исто така беше уапсен за мито од 50.000 евра.

Поради овој корупциски скандал ИПАРД 3 програмата вредна 130 милиони евра беше суспендирана. 

Блокираната ИПАРД 3 програмата, намалени субвенции за 40 отсто намалени откупни цени, заради криминалците од власта страдаат земјоделците“, се вели во соопштението на СДСМ.

Одреден 30-дневен притвор за директорот на Државниот инспекторат за земјоделство за поткупот од 50.000 евра

Од партијата велат дека прашањето е кој друг од власта е вмешан?

Не може толку многу корупција да има на пониските, ешалони а оние од врвот во Министерството и во најкорумпираната Владата на Мицкоски да не знаеле.

СДСМ бара темелна истрага која ќе утврди одговорност од првиот до последниот“, се вели во партиското соопштение на СДСМ.

Поврзани вести

Македонија  | 19.03.2026
Најважниот договор на ССМ е оној со СДСМ
Колумни  | 17.03.2026
Чистка наместо дебата – новото лице на СДСМ
Македонија  | 17.03.2026
Шилегов возвраќа: Дојди во Карпош, па да видиме кој заминува
