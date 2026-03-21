СДСМ бара темелна истрага за случајот со Државниот инспекторат за земјоделие

Во партиско соопштение на СДСМ, од партијата наведуваат дека нов корупциски скандал ја тресе Владата на Мицкоски и Министерството за земјоделство на Цветан Трипуновски. Директорот на државниот инспекторат за земјоделие, Васе Анакиев, е уапсен за примање поткуп од 50.000 евра. Како што велат од СДСМ, ова е уште еден доказ за делувањето на организираната криминална група – ВМРО

Пред само неколку месеци се случи исто така корупциски скандал во кој директор на Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството исто така беше уапсен за мито од 50.000 евра. Поради овој корупциски скандал ИПАРД 3 програмата вредна 130 милиони евра беше суспендирана. Блокираната ИПАРД 3 програмата, намалени субвенции за 40 отсто намалени откупни цени, заради криминалците од власта страдаат земјоделците“, се вели во соопштението на СДСМ.

Од партијата велат дека прашањето е кој друг од власта е вмешан?