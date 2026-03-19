МВР вечерва апси актуелен директор, примал мито, завршил со лисици

Неофицијално, службите за борба против организиран криминал при БЈБ уапсиле актуелен директор на државна институција, фатен при барање и примање мито од ни помалку ни повеќе 50.000 евра.

Дали делувал сам или зад случајот стои поширока мрежа, ќе покаже официјалната истрага и информациите од надлежните институции.

Според неофицијални информации, станува збор за директор на Државниот инспекторат за земјоделие Васе Анакиев.

Оваа акција е дел од определбата да се води битка против корупцијата неселективно и непристрасно, неофицијално брифираат од органите кои ја спроведуваат акцијата.