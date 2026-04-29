 Рубин Земон од СДСМ без срам вели дека Гоце Делчев е мит, дека не извојувал ниедна битка

Членот на ИО на Филипче и Заев, Рубин Земон тврди дека Гоце Делчев не направил ништо за Македонија и не е битен за македонскиот идентитет.

Директорот на Центарот за напредни истражувања на СДС и сегашен член на ИО, Рубин Земон, кој е исто така и поранешен посебен советник во Владата предводена од Зоран Заев, јавно на социјалните медиуми вели не му е толку важно она што го има направено Гоце Делчев за Македонија и не му е јасно зошто толку македонскиот народ му се восхитува,велат од ВМРО-ДПМНЕ.

ВМРО-ДПМНЕ остро ја осудува оваа изјава на другарот на Заев и Филипче, Рубин Земон, кој јавно и без срам вели дека Гоце Делчев е мит, дека не извојувал ниедна битка и дека не напишал ништо што денес е од важност.

По ова, јасно се гледа дека на СДС воопшто не им е гајле ниту за Македонија, ниту за македонскиот идентитет, ниту за македонскиот народ.

Очигледно е дека ова не е личен став само на Филипче, туку ова е образец на СДС, и ова е тоа околу што СДС постојано гравитира, релативизација на македонскиот идентитет, отстапки без гаранции, и целосна рамнодушност кон она за што генерации Македонци се бореле и жртвувале.