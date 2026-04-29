Мицкоски: Вајц беше јасен дека Владата прави реформи и продолжуваме да испорачуваме, а СДСМ води ПР стратегија со која истура лаги и не се бори за граѓаните

Известувачот за Македонија во ЕП, Томас Вајц, вчера беше толку јасен и дециден што не остави простор за толкување. Човекот даде многу прецизни изјави во кои јасно кажа дека Владата прави реформи. И тука нема никаква дилема. И Владата ќе продолжи да прави реформи, изјави денска премиерот Христијан Мицкоски.

Одговорајќи на новинарско прашање, како ги оценува критиките од опозицијата во однос на Вајц, но и во однос на ИПАРД-средствата за кои вчера и официјално стигна потврда од Европската комисија дека се одблокирани, Мицкоски напомена дека СДСМ континуирано води политика и ПР стратегија со која истура лаги. Тоа, оцени, е политичка партија која во овој момент не се бори за граѓаните, туку за своето актуелното раководство поради што, секоја изјава што доаѓа од таму, треба со резерва да се прифаќа.

Премиерот е дециден дека Владата ќе продолжи со реформите и дека ќе испорача се што вети, но никогаш дема да прифати ништо што е на штета на граѓаните, што може да удри врз нивниот џеб и стандард.

СДСМ, ако мислите на тој дел од опозицијата, континуирано води политика и ПР стратегија со која истура лаги. И велат вака: „Ајде ние да ги растуриме пердувите, па овие сите пердуви нема да можат да ги соберат, па некој ќе ни поверува“. Но, дури и тие што во моментот инстант ќе им поверуваат, со тек на време се откажуваат да им веруваат, бидејќи сфаќаат дека е лага. Ќе ве потсетам, велеа ќе банкротираме – не банкротиравме. Напротив, се зголемија платите, се испочитуваа колективните договори и така натаму. Еве, заборавивте една тема, април проаѓа. Кај дојдоа мигранти, азиланти? Еве, април поминува – нема азиланти. Велеа ИПАРД фондови – готово, нѐ блокирале, банкрот сме. Но, еве, самата Европска комисија излегува и вика: „Браво за Владата, реагираше брзо и во рамките на шест месеци го одблокираа процесот.“ Во рок од шест месеци поради брзата, експедитивна, робустна реакција на Владата, процесот е одблокиран. Исто, ја толкуваа и изјавата на Вајц „вака-така“. Излезе човекот вчера, многу јасно си пренесе тоа што има да каже и уште многу работи. Затоа предупредувам, секоја прес-конференција, секоја изјава што доаѓа од таму, многу со резерва да се прифаќа. Тоа е политичка партија што во овој момент не се бори за граѓаните, туку се бори актуелното раководство во рамки на партијата. Тоа е нивната политичка стратегија. Тоа е практично советот на нивниот гуру кој во позадина им кажува што да прават – истакна Мицкоски по седницата на Комитетот за јавни инвестиции.

Според него, Владата точно знае што прави, кои се приоритетите и какви политики води.

Имаме десетина чекори што треба да ги завршиме до крајот на јуни. Утре имаме координација за тие десетина чекори. Од тие, два-три сигурно нема да направиме зашто ако државата не испорача електрична енергија, тогаш вие граѓаните ќе плаќате 30 – 40 отсто поскапи сметки за струја. Се субвенционира струјата и во Франција, и во Германија, и во Италија. Не можеме ние нашите граѓани континуирано да ги удираме по џебот зашто некој не водел сметка кога ја формирал индикативната листа на реформи. Ние таа реформа однапред кажавме дека нема да ја примениме. Работиме на подзаконските акти во Министерството за енергетика за да може Законот за енергетика да стане функционален, работат во Министерството за финансии на законски измени и подзаконски акти во делот на колатералот,… Ние сите проекти ги работиме. За некои од проектите се потребни измени во законите. Вчера на Влада помина Законот за оружје во делот на ловството. Имаме проекти што ги тераме и треба време, треба да помине низ парламент, но бидете сигурни дека сѐ ќе сториме она што ќе додаде вредност во квалитетот на животот на граѓаните да го испорачаме. Тоа што е на штета на граѓаните, на џебот и стандардот, нема да го прифатиме – подвлече премиерот.

Тој информира и дека вчера на владина седница станало збор за најновите пресуди од Европскиот суд за човекови права кои, нагласи, прават нов, многу голем предизвик, со оглед дека ќе треба да се дадат можеби над милијарда евра.