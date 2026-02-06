 Skip to main content
06.02.2026
Република Најнови вести
Петок, 6 февруари 2026
Неделник

Рафет Мемишовски се извини до целиот државен врв за заканите: Бев изнервиран и под стрес

Македонија

06.02.2026

Рафет Мемишовски од Баир се извини за протестите и блокадата на патот Битола – Ресен.

Рафет вели дека на негов братучед му го одземале автомобилот, па бил изнервиран и под стрес, затоа се заканувал и навредувал.

Извинувањето го упати до владата, премиерот, министрите истакнувајќи дека заканите нема да ги повтори.

Мемишковски е еден од Ромите кои протестираа против тоа што полицијата им ги одзеде возилата откако ги затекна како возат без возачка дозвола. На протестот тој кажа дека ќе има убиства ако им ги земат возилата.

Полицијата против Рафет и Феим Мемишовски поднесе кривична пријава за загрозување на сигурноста.

Поврзани вести

Свет  | 20.04.2025
Украина бара извинување од Фокс њуз затоа што напиша дека Киев е „руски град“
Култура  | 19.04.2025
Љутков: Доцнењето е поради долгогодишниот, нерешен проблем со усогласувањето на платите на вработените во културата, извинете за оваа непријатност
﻿