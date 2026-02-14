 Skip to main content
14.02.2026
Сабота, 14 февруари 2026
Премиерот Mицкоски задоволен од средбата со специјалниот пратеник на Трамп, Ричард Гренел

14.02.2026

Продуктивна средба и одлична дискусија со Ричард Гренел, специјален пратеник на претседателот Трамп за специјални мисии.Стратешките односи со САД се темелот на нашата стабилност и економски развој, напиша од Минхен премиерот Мицкоски.

​САД остануваат нашиот најголем поддржувач и стратешки партнер. Во време на глобални предизвици, зајакнувањето на ова партнерство е од клучно значење за нашата национална безбедност и економски напредок.

Градиме партнерство базирано на взаемна почит, економска соработка и заедничка посветеност на мирот и стабилноста, додаде Мицкоски.

