Повеќе од 120 македонски уметници ќе учествуваат во одбележувањето на 35 години независност на државата

Владата најави дека над 120 македонски уметници ќе бидат дел од централниот проект за одбележување на 35 години независност на Македонија, кој, според портпаролката Марија Митева, претставува еден од најзначајните културни проекти во изминатите три и пол децении.

На денешната прес-конференција, Митева истакна дека, иако интернационалните ѕвезди заслужуваат почит, токму македонските уметници и националната култура го носат духот и идентитетот на државата.

Македонските уметници, македонската култура се оние коишто го носат духот на една нација“, рече Митева, додавајќи дека Владата е особено горда што успеала да реализира проект во кој ќе бидат вклучени повеќе од 120 домашни уметници.

фото: Влада

Таа упати благодарност до сите учесници во проектот, како и до уметниците кои, како што рече, не биле во можност да присуствуваат на денешната прес-конференција.

Митева најави дека Владата во наредниот период, етапно, ќе ги соопштува и останатите проекти што ќе бидат дел од програмата за одбележување на 35-годишнината од независноста на државата.

Според неа, целта е јубилејот да биде одбележан достоинствено, со акцент на македонската култура и уметност како еден од најважните столбови на националниот идентитет.