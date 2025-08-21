 Skip to main content
21.08.2025
Четврток, 21 август 2025
Потпишани договори за кофинансирање на седум проекти со 18 корисници

Перински: Одржливи општини се она што и недостасува на Македонија и тука е нашиот фокус

21.08.2025

Министерот за локална самоуправа, Златко Перински, денеска ги потпиша договорите за кофинансирање на 7 проекти со вкупно 18 корисници – општини и организации од граѓанскиот сектор од Македонија.

Овие проекти се реализираат во рамки на Програмата за прекугранична соработка меѓу Македонија и Бугарија, преку отворениот повик за инвестициски иницијативи по Приоритет 3: „Интегриран развој на прекуграничниот регион“.

Вкупна вредност на јавниот повик изнесува 500.971.694 денари. Од овие средства за македонските корисници обезбедени се 137.887.557 денари преку кофинансирање од ЕУ и национално кофинансирање во вредност од 26.349.547 денари.

Проектите се во област на препознатлив културен и природно ориентиран и одржлив туризам.

Преку оваа Програма ги развиваме Источниот, Југоисточниот и Североисточниот плански регион.

