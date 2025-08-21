Ќе биде ли сефте? Шкендија без победа против бугарски екипи

Шкендија во пресрет на вечерашниот меч со Лудогорец е без победа против бугарски екипи.Покрај официјалните, имало и два познати пријателски натпревари меѓу Шкендија и бугарски клубови:

11 февруари 2017 – Шкендија загуби од ЦСКА Софија со убедливи 1:8, во пријателски натпревар.

25 јуни 2025 – реми 1:1 против ЦСКС Софија, повторно во пријателски дуел.

Ќе биде ли вечерва сефте триумф?

Тренерот на тетовчани Јетон Беќири вчера истакна дека противникот е фаворит на хартија, но најави голема борба, добар фудбал и се надева на изненадување во овој двомеч.