 Skip to main content
21.08.2025
Република Најнови вести
Четврток, 21 август 2025
Неделник

Ќе биде ли сефте? Шкендија без победа против бугарски екипи

Фудбал

21.08.2025

Шкендија во пресрет на вечерашниот меч со Лудогорец е без победа против бугарски екипи.Покрај официјалните, имало и два познати пријателски натпревари меѓу Шкендија и бугарски клубови:

Тренерот на Лудогорец: Тешко е да се игра во Скопје

11 февруари 2017 – Шкендија загуби од ЦСКА Софија со убедливи 1:8, во пријателски натпревар.

25 јуни 2025 – реми 1:1 против ЦСКС Софија, повторно во пријателски дуел.

Ќе биде ли вечерва сефте триумф?

Тренерот на тетовчани Јетон Беќири вчера истакна дека противникот е фаворит на хартија, но најави голема борба, добар фудбал и се надева на изненадување во овој двомеч. 

„Нè очекува тежок натпревар затоа што ние играме против еден противник кој речиси секоја година игра во групите во Европа. Затоа треба да дадеме максимум, да бидеме многу сериозни. Сега немаме многу простор со почетокот на домашното првенство, имаме малку денови да се спремаме, но мора да го дадеме максимумот и во Европа и во нашата лига. Досега сум задоволен од речиси сите натпревари кои ги одигравме во Европа. Не сум задоволен само од оној во Баку, пред сè не сум задоволен од себеси за тој меч. Нормално дека притисокот е помал од претходно кога игравме плеј-оф за Лига Европа и кога бевме елиминирани. Сега е сменето натпреварувањето, знаеме дека ќе играме во група и сме помирни

Поврзани вести

Фудбал  | 20.08.2025
Екипата на Лудогорец денеска пристигнува во Скопје за мечот против Шкендија
Фудбал  | 06.08.2025
Ќе реагира ли сега Обвинителството? На мечот на Шкендија се скандираше за „Илирида“ и „Голема Албанија“
Фудбал  | 05.08.2025
Со наивен пенал Шкендија губи од Карабах