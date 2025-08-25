 Skip to main content
25.08.2025
Република Најнови вести
Понеделник, 25 август 2025
Неделник

Османи не може да преболи што не е на власт: Интеграција не е можна без ДУИ

Македонија

25.08.2025

Бујар Османи во објава на Фејсбук обвинува за слабеење на политичкото претставување на Албанците. Тој е убеден дека интеграција не е можна со силна стабилна коалиција предводена од ДУИ.

На следните избори, Албанците ќе избираат дали сакаат да бидат тивки сведоци на сопственото маргинализирање или сила која јадвижи државата напред и ја гарантира својата иднина. Ова не е партиска борба. Ова е борба за достоинството, за политичка еднаквост, за да се враати државата на вистинскиот пат. И оваа борба ќе ја добиеме. Затоа што вистината е на наша страна, затоа што народот е буден, и затоа што Албанците никогаш не прифатиле да бидат на колена

Поврзани вести

Македонија  | 24.08.2025
Кога нема пари и функции, Османи и Ахмети почнуваат да се кријат зад етничкото знаме, му одговори ВМРО ДПМНЕ на кандидатот за градоначлник на Чаир од ДУИ
Македонија  | 21.08.2025
Бујаре, дали би потпишал таков договор со Бугарија да се работеше за Албанците?
Скопје  | 19.08.2025
По Меџити и Османи си донесе архитект од странство