Николов: Коцарев работел со Марија Кири Склодовска на третманот на канцер

Денеска е денот кога го чествуваме ликот и делото на Анастас Коцарев, кој е истакнат научен и медицински работник, но во исто време е истакнат патриот, чие дело досега останало недоволно вреднувано и недоволно познато. Благодарение на активностите на ентузијасти, на активностите на семејството од Охрид и на претставници на македонската дијаспора, утврдено е дека докторот Анастас Коцарев почива во близина на Париз. Неговата вереница тогаш не успеала да исконтактира со семејството и целата таа приказна е мошне инспиративна, а останала долго време непозната. Благодарение на активностите кои беа преземени во последниов период, поточно во последниве пет-шест години, ликот и делото на Коцарев се вреднува на едно мошне високо ниво. Во други временски прилики би бил и еден од кандидатите за Нобелова награда бидејќи работел со истакнати научници од Франција како што е Марија Кири Склодовска со која работел на третманот на канцер, вели Игор Николов, амбасадот на Македонија во Франција.