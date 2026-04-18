Поставена Спомен плоча во чест на д-р Анастас Коцарев, Орденот „Илинден 1903“ во Куќа на Робевци

Поставена спомен плоча на куќата во Охрид каде е роден д-р Анастас Коцарев, охриѓанец, патриот и светски признат лекар онколог кој иако краток својот живот го посветил на науката и преку своите патриотски дела се вградил во борба на македонскиот народ за своја држава.

Во насока на зачувување на ликот и делото на д-р Коцарев во Куќата на Робевци денес беше уредено катче каде беа поставени Орденот „Илинден 1903“ кој постхумно го доби вчера, како и единствениот портрет со негов оригинален потпис. Воедно беше најавена иницијатива за именување на плоштадот „Чинар“ со името на д-р Анастас Коцарев, како и префрлање на неговите мошти во Охрид.

